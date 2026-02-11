Claudia Sheinbaum niega uso de drones criminales en frontera con Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda a su llegada a una ceremonia de la Fuerza Aérea que conmemora su 111.º aniversario en la Base Aérea de Santa Lucía en Zumpango, cerca de la Ciudad de México.

México, México. El gobierno mexicano no tiene reportes de la presencia de drones de grupos criminales en la frontera con Estados Unidos como ha denunciado Washington, aseguró este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera”, dijo la mandataria en su rueda de prensa matutina al asegurar que su gobierno está abierto a compartir información con Estados Unidos.

Un responsable del gobierno estadounidense informó este miércoles que drones de cárteles mexicanos penetraron el espacio aéreo de ese país, pero fueron neutralizados por su ejército.

El regulador aéreo de Estados Unidos ordenó el cierre del aeropuerto de El Paso, Texas, pero lo levantó poco después.

La mandataria dijo que ya estaba informada de que se reabrió el espacio aéreo de la localidad estadounidense vecina de la mexicana Ciudad Juárez (norte) y donde hay fuerte presencia de células criminales.

“Vamos a averiguar exactamente las causas de por qué se cerró”, añadió Sheinbaum, al rechazar adelantar alguna hipótesis.

Dijo que su gobierno siempre ha mantenido una “comunicación constante” con Washington y que pueden colaborar en la investigación de este incidente.

“Si tienen alguna información, la FAA (regulador aéreo estadounidense) o cualquier área del gobierno Estados Unidos pues puede preguntarle al gobierno de México”, sostuvo Sheinbaum.

En su anuncio inicial, la FAA decretó el cierre por diez días del aeropuerto de El Paso.

Tras la reapertura de la terminal aérea, un responsable estadounidense afirmó a la AFP, bajo condición de anonimato, que drones pertenecientes a cárteles mexicanos habían penetrado en el espacio aéreo de Estados Unidos.

Las fuerzas militares “tomaron medidas para desactivar los drones”, añadió la fuente.

Del lado mexicano de la frontera actúa el cártel de Juárez, que años atrás fue una de las bandas criminales más poderosas de México pero que en los últimos años ha sufrido la captura de sus principales líderes.

Ciudad Juárez sigue siendo un punto estratégico para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y de armas hacia México.