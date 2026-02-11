El Mundo

Claudia Sheinbaum niega uso de drones criminales en frontera con Estados Unidos

Estados Unidos denunció la incursión de drones criminales en su espacio aéreo y cerró un aeropuerto.

EscucharEscuchar
Por AFP
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda a su llegada a una ceremonia de la Fuerza Aérea que conmemora su 111.º aniversario en la Base Aérea de Santa Lucía en Zumpango, cerca de la Ciudad de México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda a su llegada a una ceremonia de la Fuerza Aérea que conmemora su 111.º aniversario en la Base Aérea de Santa Lucía en Zumpango, cerca de la Ciudad de México. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia SheinbaumEstados UnidosDrones criminales
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.