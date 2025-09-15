El Mundo

Claudia Sheinbaum hará historia con el ‘Grito de Independencia’ de México: explicamos por qué

Claudia Sheinbaum será la primera mujer en liderar la tradicional ceremonia del Grito de Dolores. Conozca el simbolismo y la historia detrás de este evento

Por AFP
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que implementarán un plan integral para enfrentar los nuevos aranceles que anunciará el gobierno de Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hará historia al ser la primera mujer que haga el Grito de Independencia de México. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







Claudia SheinbaumMéxicoGrito de Dolores
