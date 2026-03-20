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Claudia Sheinbaum condena las recientes muertes de migrantes bajo custodia en Estados Unidos

Presidenta de México y Cancillería denuncian que otro ciudadano mexicano murió bajo custodia de ICE en Estados Unidos.

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Por AFP
Claudia Shienbaum presenta reforma electoral en México.
Claudia Shienbaum denuncia muertes de migrantes bajo custodia en Estados Unidos. (HANDOUT/AFP)







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