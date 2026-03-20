Claudia Sheinbaum condena las recientes muertes de migrantes bajo custodia en Estados Unidos

México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este viernes de “lamentable” la muerte de migrantes mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de que se reportara el tercer caso este año.

La cancillería mexicana denunció el jueves que uno de sus ciudadanos murió mientras estaba detenido en el estado de Florida. Este caso se suma a los de otros dos mexicanos que fallecieron bajo custodia, uno en Georgia en enero y otro en California a inicios de marzo.

“No puede ser que esté ocurriendo esto (...) es lamentable”, declaró Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina, donde exigió una “investigación profunda” de lo ocurrido.

“Vamos, por todos los medios, a levantar nuestra protesta”, añadió la gobernante izquierdista.

El ICE identificó en un comunicado al migrante como Royer Pérez Jiménez, de 19 años, y señaló que falleció el 16 de marzo tras ser hallado “inconsciente y sin responder”.

“Murió en lo que se presume que fue un suicidio; sin embargo, la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación”, añadió la agencia estadounidense.

Según el ICE, Pérez Jiménez había sido transferido a su custodia el 21 de febrero y, al ingresar al centro, negó tener problemas o inquietudes de salud mental y respondió “no” a todas las preguntas de detección de riesgo de suicidio.

El año pasado, en medio de la política antimigratoria del presidente Donald Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.