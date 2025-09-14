Chicago pide investigación por muerte de inmigrante en operativo de ICE

El alcalde de la ciudad Chicago, en Illinois, denunció que ninguna persona debería vivir con miedo a un arresto, detención, acoso o violencia ilegal.

Madrid. Las autoridades de Chicago solicitaron, este sábado, el inicio de una investigación clara y exhaustiva tras la muerte de un inmigrante mexicano durante un procedimiento de detención efectuado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el viernes pasado.

Así lo demandó el alcalde de la ciudad, el demócrata Brandon Johnson, quien calificó lo sucedido como “un caos” y “una tragedia que pudo haberse evitado”, según publicó en su cuenta en la red social X.

“Nos unimos a nuestra comunidad inmigrante (y especialmente a nuestros vecinos mexicanos en Chicago) para exigir un informe completo y una investigación transparente sobre lo que llevó a la muerte de Silverio Villegas González”, señaló el alcalde.

Johnson aprovechó su mensaje para reivindicar que “ninguna persona debería vivir con miedo a un arresto, detención, acoso o violencia ilegal” y prometió hacer cuanto esté en sus manos a fin de “proteger al pueblo de Chicago del exceso de poder federal y de acciones inconstitucionales”.

“Desde el principio, hemos dicho que la presencia de agentes federales de inmigración en las calles de la ciudad hace la vida más peligrosa para nuestros vecinos y para todos. Las acciones aparentemente inconstitucionales de ayer provocaron condiciones peligrosas que pusieron a nuestras comunidades en riesgo y terminaron en la pérdida de una vida”, lamentó el alcalde.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el viernes, el fallecido habría opuesto resistencia al arresto y embestido a los agentes con su vehículo.

“Uno de los funcionarios del ICE fue impactado por el automóvil y arrastrado varios metros. Al temer por su vida, el agente abrió fuego con su arma de servicio”, señalaba el comunicado del DHS.

El caso ha incrementado la tensión social en la ciudad. Durante su presidencia, Donald Trump ya había planteado la posibilidad de desplegar la Guardia Nacional en Chicago como respuesta al presunto aumento de la criminalidad, una medida similar a la que aplicó en Washington D.C.

Sin embargo, tanto la administración local como el gobierno estatal de Illinois (ambos demócratas) rechazaron categóricamente la militarización de las calles.

En este contexto, el ICE ha intensificado sus operativos en diversas ciudades del país, incluida Chicago, lo que ha derivado en nuevas protestas ciudadanas contra las acciones de la agencia migratoria.

Las autoridades de Estados Unidos informaron el viernes de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó y mató a un migrante que se resistió a ser detenido durante un control de tránsito en un suburbio de Chicago.

Tras conocerse el hecho, el Departamento de Seguridad Nacional explicó que los agentes intentaban arrestar a un indocumentado, identificado como Silverio Villegas González, con antecedentes por conducción temeraria.

Según el reporte, este se negó a obedecer las órdenes y dirigió su vehículo contra los oficiales.

“Uno de ellos fue atropellado por el vehículo y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma (...). El agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra estable. El migrante indocumentado fue declarado muerto”, precisaba el comunicado.

Los operativos de control migratorio se han intensificado en la zona de Chicago en los últimos días, en una de las más recientes escaladas entre la Administración de Donald Trump y las ciudades gobernadas por demócratas que limitan la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria.