Chicago pide investigación por muerte de inmigrante en operativo de ICE

El alcalde de Chicago exige una investigación exhaustiva y transparente tras la muerte de un migrante mexicano por un agente del ICE

Por Europa Press
Acting ICE Director Todd Lyons wears an US ICE officer patch during a news conference at the Wilshire Federal Building in Los Angeles on June 12, 2025. US President Donald Trump said Thursday that Los Angeles was "safe and sound" for the past two nights, crediting his deployment of thousands of troops to quell anti-deportation protests, as California prepared for a legal showdown over his unprecedented move. With protests spreading across the United States, a night-time curfew has been in place in its second-largest city with authorities tackling vandalism and looting that scarred a few city blocks. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
El alcalde de la ciudad Chicago, en Illinois, denunció que ninguna persona debería vivir con miedo a un arresto, detención, acoso o violencia ilegal. (PATRICK T. FALLON/AFP)







