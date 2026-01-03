Claudia Dobles sobre captura de Nicolás Maduro: es el desenlace de dos décadas de erosión democrática y una dictadura cruel

“Estamos con el pueblo venezolano y con el restablecimiento pleno de la democracia en ese país hermano”, expresó Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), tras la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. En un mensaje difundido en la red social X, Dobles agregó que lo ocurrido este sábado 3 de enero en Venezuela es el desenlace de décadas de erosión democrática y de una dictadura cruel.

“Es también un recordatorio para Costa Rica, que se acerca a una nueva elección, de la importancia de defender la democracia y el voto frente a expresiones autoritarias que buscan amedrentar a la oposición, silenciar a los medios y dividir a la sociedad”, añadió la candidata presidencial.

Asimismo, expresó que Costa Rica, como país sin ejército, tiene la “responsabilidad histórica” de defender con firmeza el derecho internacional y de promover la solución pacífica de los conflictos.