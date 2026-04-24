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Cinco cosas que hay que saber 40 años después de la catástrofe de Chernóbil

Ucrania conmemora el domingo el 40.º aniversario de la explosión en la central nuclear de Chernóbil que desató la peor catástrofe nuclear civil de la historia. Esto es lo que tiene que saber.

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Por AFP
Un monitor de televisión en el museo de la catástrofe de Chernóbil en Kiev transmite el 18 de abril de 2006 un documental sobre los «liquidadores», unos 600.000 soldados de primera línea, bomberos y civiles que fueron desplegados durante cuatro años para limpiar tras el desastre nuclear de Chernóbil.
Un monitor de televisión en el museo de la catástrofe de Chernóbil en Kiev transmite el 18 de abril de 2006 un documental sobre los «liquidadores», unos 600.000 soldados de primera línea, bomberos y civiles que fueron desplegados durante cuatro años para limpiar tras el desastre nuclear de Chernóbil. (SERGEI SUPINSKY/AFP)







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