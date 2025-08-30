Cientos marchan en México exigiendo justicia por víctimas de desaparición

Esta vista aérea muestra a familiares de personas desaparecidas durante las actividades por el Día Internacional de los Desaparecidos en la Ciudad de México este 30 de agosto. Fotografía:

Guadalajara, México. Alrededor de 300 personas marcharon este sábado en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, para exigir justicia en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Jalisco es el estado mexicano con más desaparecidos: casi 15.700 de las 120.000 personas registradas oficialmente en todo el país. La región también es considerada el centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México y catalogado por Estados Unidos como “organización terrorista” extranjera.

Los manifestantes se reunieron en la Glorieta de los Niños Héroes, renombrada como Glorieta de las y los desaparecidos, y marcharon por las principales avenidas hasta el palacio de gobierno estatal. Durante el recorrido, corearon consignas como: “¡Jalisco es una fosa!” y “¡No sea indiferente, se llevan a nuestros hijos delante de la gente!”.

Entre los asistentes estuvo Marcela Romo, abogada de 43 años, quien busca a su amiga Laura desde mayo de 2024. “Ya soy conocida como la amiga buscadora, porque hay mamás, hay papás, hay hermanos, pero no hay amiga buscadora. Participo en las búsquedas de campo por el dolor y la necesidad de encontrarla”, relató a AFP.

Los manifestantes cargaban pancartas con los rostros de jóvenes desaparecidos y mensajes como “Si no tardas mucho, te espero toda la vida” o “Jalisco te desaparece”.

Frente al palacio de gobierno, Martha Leticia García, líder de un colectivo de búsqueda, recordó que “la ausencia se convierte en una herida permanente”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se unió al llamado al advertir que “responder a las víctimas no es una concesión, sino una obligación legal, una deuda con ellas y con la sociedad”.

En la Ciudad de México, decenas de personas también se manifestaron en el Paseo de la Reforma, mientras medios locales reportaron protestas similares en estados como Veracruz y Michoacán.