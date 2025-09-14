China investiga posible ‘dumping’ en chips analógicos provenientes de empresas de Estados Unidos

China investiga a Estados Unidos por dumping y critica las sanciones a sus circuitos integrados, acusando a Washington de violar las normas de la OMC.

Madrid. El Gobierno chino anunció, este sábado, el inicio de una investigación por presunto dumping sobre la importación de determinados circuitos integrados analógicos fabricados en Estados Unidos.

Pekín considera que “ha violado gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha dañado los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, por lo que China se opone firmemente a ellos”.

Así lo comunicó un portavoz del Ministerio de Comercio de China, quien denunció que “Estados Unidos ha excedido recientemente el concepto de seguridad nacional, ha abusado de los controles de exportación y de la jurisdicción de largo alcance, y ha bloqueado y reprimido de forma maliciosa los productos de chips y la industria de la inteligencia artificial de China”, según declaraciones a la prensa recogidas por la agencia Xinhua.

El funcionario insistió en que estas acciones no solo vulneraron las normas internacionales de comercio, sino que también perjudicaron a las compañías chinas.

Entre 2022 y 2024, las importaciones de estos productos desde Estados Unidos aumentaron un 37%, mientras que sus precios descendieron un 52%, lo que impactó de forma negativa en los precios internos y en la capacidad operativa de los fabricantes locales.

La decisión se tomó tras una solicitud presentada por una asociación provincial de la industria de semiconductores, que actuó en representación del sector.

Según las autoridades, la pesquisa se centrará en dos tipos de chips: los de interfaz de productos básicos y los controladores de puerta, ambos elaborados con tecnologías de 40 nanómetros o más.

El Ministerio indicó que el procedimiento se desarrolla conforme a la legislación nacional y en línea con las normas de la OMC. Estimó que la investigación concluirá el 13 de septiembre de 2026, aunque podría ampliarse seis meses más si las circunstancias lo ameritan.

Investigación paralela por discriminación

Además de este proceso antidumping, la cartera inició una indagatoria por presunta discriminación contra medidas estadounidenses que afectan al sector chino de circuitos integrados. De acuerdo con pruebas preliminares, dichas disposiciones podrían calificarse como restrictivas o discriminatorias bajo la Ley de Comercio Exterior de China.

En este contexto, la Cámara de Comercio para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos respaldó públicamente las decisiones ministeriales y expresó su disposición a colaborar con las pesquisas.

La entidad también criticó con firmeza las medidas unilaterales adoptadas por la Casa Blanca, al señalar que han perjudicado los intereses legítimos de las compañías chinas y alterado las cadenas globales de suministro, según Xinhua.

La Cámara exhortó a las empresas locales a fortalecer su capacidad de innovación tecnológica, mejorar la coordinación industrial y ampliar su participación en los mercados internacionales.

Críticas a nuevas sanciones de Estados Unidos

