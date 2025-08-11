Economía

China espera que Estados Unidos impulse resultados favorables en negociaciones comerciales

La tregua comercial entre ambas potencias vence este martes 12 de agosto, fecha clave para definir el rumbo de la disputa arancelaria que mantienen

Por AFP

Pekín, China. China espera que Estados Unidos “se esforzará” en alcanzar resultados comerciales “positivos”, afirmó el lunes la cancillería del gigante asiático, un día antes de que expire la tregua comercial acordada en mayo.








