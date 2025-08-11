Economía

Aranceles de Trump: Estados Unidos prolonga 90 días tregua comercial con China

China dijo esperar un resultado “positivo” de las negociaciones con Washington

EscucharEscuchar
Por AFP

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prolongó 90 días la tregua arancelaria con China, horas antes de que expirara, informaron este lunes medios estadounidenses.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesDonald TrumpChinaEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.