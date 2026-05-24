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China envía tres astronautas al espacio y uno permanecerá un año en misión clave hacia la Luna

La misión Shenzhou-23 despega este domingo 24 de mayo hacia la estación Tiangong con tres tripulantes. Uno de ellos pasará un año en órbita con la mira puesta en la Luna

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Por AFP
En la imagen, Los astronautas de la misión espacial Shenzhou-23 de China Lai Ka-ying (izquierda), Zhu Yangzhu (centro) y Zhang Zhiyuan (derecha) saludan durante una conferencia de prensa antes del lanzamiento de la misión en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan
Los astronautas de la misión espacial Shenzhou-23 de China Lai Ka-ying (izquierda), Zhu Yangzhu (centro) y Zhang Zhiyuan (derecha) saludan durante una conferencia de prensa antes del lanzamiento de la misión en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto de Gobi en Jiuquan, en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, el 23 de mayo de 2026. (AFP/AFP)







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