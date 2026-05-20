Ciencia

Reid Wiseman, de Artemis II: ‘No creo que la humanidad haya evolucionado hasta el punto de ser capaz de comprender lo que estábamos viendo’

El comandante de Artemis II describió el eclipse solar detrás de la Luna como una experiencia ‘de otro mundo’

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Por Jailine González Gómez
Wiseman relató que rompió a llorar tras regresar a la Tierra luego de la misión Artemis II.
Wiseman relató que rompió a llorar tras regresar a la Tierra luego de la misión Artemis II. (Aubrey Gemignani/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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