Reid Wiseman, de Artemis II: ‘No creo que la humanidad haya evolucionado hasta el punto de ser capaz de comprender lo que estábamos viendo’

El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, afirmó que no cree que “la humanidad haya evolucionado hasta el punto de ser capaz de comprender” lo que la tripulación observó durante su misión alrededor de la Luna.

La declaración surgió durante una conferencia de prensa de la tripulación en el Centro Espacial Johnson de la NASA, días después del regreso de los astronautas a la Tierra. Wiseman respondió a una consulta sobre si la experiencia espacial provocó en ellos un cambio de conciencia similar al descrito por el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell.

Según explicó, el momento ocurrió cuando observaron el sol eclipsarse detrás de la luna. Wiseman relató que entonces se giró hacia el astronauta Victor Glover y le dijo: “No creo que la humanidad haya evolucionado hasta el punto de ser capaz de comprender lo que estábamos viendo en este momento porque era de otro mundo. Fue increíble”.

Durante su respuesta, el comandante también describió el impacto emocional que experimentó tras regresar al barco de recuperación de la Marina estadounidense.

Wiseman aseguró que, aunque no se considera una persona religiosa, sintió que “no había otra vía” para explicar lo que acababan de vivir. Por esa razón, pidió conversar con el capellán del barco: “Nunca lo había conocido en mi vida, pero vi la cruz en su cuello y simplemente me derrumbé en lágrimas”, contó.

El astronauta añadió que la tripulación todavía no había tenido tiempo suficiente para procesar completamente la experiencia debido a la agenda posterior al aterrizaje.

La pregunta fue formulada por la periodista Kristen Fischer, del medio Endless Void, quien consultó si la misión había provocado en la tripulación una sensación de conexión universal similar a la descrita décadas atrás por Mitchell tras regresar de la Luna.