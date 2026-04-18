Ciencia

Reid Wiseman, astronauta de Artemis II, tras su regreso a la Tierra: ‘Es muy difícil comprender del todo lo que acabamos de vivir’

El comandante describió un impacto emocional profundo y la dificultad de asimilar lo vivido en el espacio profundo

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Por Jailine González Gómez
NASA astronaut Reid Wiseman, Artemis II commander, gives NASA Flight Surgeon Richard Scheuring a hug next to a Navy MH-60 Seahawk from Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 23 on the flight deck of USS John P. Murtha after he and fellow crewmates NASA Astronauts Victor Glover, Christina Koch, and CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, were extracted from their Orion spacecraft after splashdown, Friday, April 10, 2026, in the Pacific Ocean off the coast of California. NASA’s Artemis II mission took the quartet on a nearly 10-day journey around the Moon and back to Earth. Following a splashdown at 5:07 p.m. PDT (8:07 p.m. EDT), NASA, U.S. Navy, and U.S. Air Force teams are working to bring the Orion spacecraft aboard the recovery ship. Photo Credit: (NASA/Bill Ingalls)
Reid Wiseman abraza al médico de vuelo de la NASA tras el rescate en el Pacífico, luego de la misión Artemis II. (Bill Ingalls/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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