Ciencia

Christina Koch de Artemis II reconoce que notó en el viaje el apoyo de la gente: ‘Llevamos sus corazones con nosotros’

La tripulación equiparó el impacto del respaldo global con los logros técnicos de la misión

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Por Jailine González Gómez
La tripulación de Artemis II afirman que el apoyo global fue tan importante como los objetivos técnicos.
La tripulación de Artemis II afirman que el apoyo global fue tan importante como los objetivos técnicos. (Kim Shiflett/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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