Christina Koch de Artemis II reconoce que notó en el viaje el apoyo de la gente: ‘Llevamos sus corazones con nosotros’

La tripulación de Artemis II afirman que el apoyo global fue tan importante como los objetivos técnicos.

La tripulación de Artemis II regresó de su viaje alrededor de la Luna con un balance técnico exitoso y una conclusión que trasciende la ingeniería: el respaldo global se convirtió en parte esencial de la misión.

Durante su primera conferencia posterior al vuelo, realizada el 16 de abril en el Centro Espacial Johnson de la NASA, los astronautas Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen insistieron en que el apoyo del público tuvo un peso equivalente a los objetivos cumplidos en órbita.

Una de las frases que marcó el encuentro llegó de voz de Christina Koch: “Llevamos sus corazones con nosotros y sus corazones elevaron los nuestros”. La tripulación utilizó esa imagen para describir cómo el acompañamiento desde la Tierra se integró a la experiencia del vuelo.

La frase surgió a partir de una anécdota personal compartida durante la conferencia. Koch explicó que no suele sentirse cómoda como centro de atención. Sin embargo, relató que, tras conversar por videollamada con su esposo, comprendió la magnitud del impacto de la misión. Según describió, él le hizo ver que el vuelo había logrado algo más amplio: generar un efecto positivo capaz de trascender divisiones.

El comandante Reed Wiseman reforzó ese enfoque desde el inicio. “Nos sorprendió la efusión global de apoyo, de orgullo, de sentido de pertenencia”, afirmó. Según indicó, ese resultado respondía a una intención deliberada: construir una misión que uniera al mundo.

Una de las frases que marcó el encuentro llegó de voz de Christina Koch: “Llevamos sus corazones con nosotros y sus corazones elevaron los nuestros”. (HANDOUT/AFP)

El énfasis se repitió en las respuestas. Ante una pregunta de Nick Notori, del medio ABC13, sobre el impacto del vuelo en las audiencias, la tripulación evitó atribuirse el logro en términos individuales. “No vemos esto de esa manera, no es lo que hicimos los cuatro”, respondieron. “Lo hicimos porque fuimos elevados y apoyados”.

La misión Artemis II marcó el regreso de vuelos tripulados al espacio profundo, tras décadas centradas en la órbita terrestre baja. Sin embargo, en la narrativa del equipo, ese hito técnico comparte protagonismo con una dimensión colectiva que se consolidó tras el aterrizaje.

Jeremy Hansen profundizó en ese punto al responder a Sarah Levit, de CBC News. El astronauta señaló que el seguimiento del público reforzó su visión sobre la cooperación humana. “Lo que he visto me ha traído más alegría, pero también más esperanza para nuestro futuro”, afirmó.

La idea de “llevar a todos” se volvió central al abordar el legado de la misión. Ante una consulta de Space.com sobre cómo debería contarse la historia de Artemis II, la tripulación fue explícita: transmitir ese vínculo con la gente sería el mayor desafío. Añadieron que ese componente fue “tan importante como lograr los objetivos técnicos”.

El programa Artemis busca establecer una presencia sostenida en la Luna como antesala a misiones hacia Marte. La tripulación resumió la apropiación pública del proyecto como un objetivo cumplido.