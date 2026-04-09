Ciencia

Artemis II no romperá el récord de velocidad de Apollo 10: la decisión busca proteger a la tripulación

La NASA confirmó que Orion reingresará más lento por diseño. La clave está en el escudo térmico y el ‘salto’ atmosférico

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Por Jailine González Gómez
NASA’s Space Launch System rocket carrying the Orion spacecraft with NASA astronauts Reid Wiseman, commander; Victor Glover, pilot; Christina Koch, mission specialist; and CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, mission specialist onboard launches on the Artemis II mission, Wednesday, April 1, 2026, from Launch Complex 39B at NASA’s Kennedy Space Center in Florida. NASA’s Artemis II mission will take Wiseman, Glover, Koch, and Hansen on a 10-day journey around the Moon and back aboard their Orion spacecraft. The quartet launched at 6:35 p.m. EDT, from Launch Complex 39B at the Kennedy Space Center. Photo Credit: (NASA/Joel Kowsky)
Orion será más lenta que Apollo 10 por una estrategia térmica. El reingreso con salto reduce riesgos y mejora el control. (Joel Kowsk/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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