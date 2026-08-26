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China condena a artista a tres años de prisión por criticar a ‘héroes’

EEUU expresa “serias preocupaciones” por condena contra el artista chino Gao Zhen

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Por AFP

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Gao Zhen es un artista de larga trayectoria en China.
Gao Zhen es un artista de larga trayectoria en China. (Amnistía Internacional/Amnistía Internacional)







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Gao ZhenMao ZedongChinadetención en Pekíncondena a artista en China
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