China condena a artista a tres años de prisión por criticar a ‘héroes’

Washington, Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos expresó el miércoles “serias preocupaciones” por la condena en China de un destacado artista cuya obra ha sido crítica de Mao Zedong.

Gao Zhen fue sentenciado a tres años de prisión, según el grupo Defensores de Derechos Humanos de China (CHRD), con sede en Estados Unidos, que reportó el año pasado que el artista fue acusado de “insultar héroes y mártires”.

El artista, que se trasladó a Estados Unidos en 2022, fue detenido en su estudio a las afueras de Pekín durante una visita a China en agosto de 2024.

“Tenemos serias preocupaciones respecto al caso contra Gao Zhen, del que señalamos que está relacionado con presuntas acciones realizadas años antes de la promulgación de la ley en virtud de la cual fue condenado”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Diplomáticos de la embajada estadounidense en Pekín y “varias otras misiones diplomáticas” habían intentado presenciar la lectura de la sentencia de Gao el martes, pero las autoridades del tribunal se lo impidieron, señaló el portavoz.

Gao Zhen, de 70 años, y su hermano Gao Qiang alcanzaron fama a principios de la década de 2000 por obras de arte que abordan temas políticos sensibles como la revolución cultural, las protestas de la plaza de Tiananmen y el legado de Mao, quien dirigió China desde 1949 hasta su muerte en 1976.

Entre sus obras se incluye una escultura del líder comunista arrodillado, titulada “La culpa de Mao”, y otra llamada “La ejecución de Cristo”, en la que varias estatuas de bronce de Mao apuntan con fusiles a una estatua de Jesús.