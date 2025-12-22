El Mundo

China anuncia aranceles temporales de hasta 42,7% para productos lácteos de la Unión Europea

Afectan a una serie de productos incluidos el queso fresco y procesado, la cuajada, el queso azul y algunos tipos de leche y cremas

Por AFP
Comercio global de China
Según China, hay una relación entre las subvenciones de la Unión Europea y el “perjuicio sustancial” sufrido por la industria láctea nacional china. (Shutterstock/Shutterstock)







