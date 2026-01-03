China afirma que ataque de Estados Unidos en Venezuela pone en riesgo la estabilidad regional

China rechaza el uso de la fuerza de Estados Unidos en Venezuela y alerta sobre riesgos para la estabilidad regional.

China condenó este sábado los ataques militares de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, al considerar que estas acciones amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que el Gobierno chino reaccionó con profunda conmoción ante el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano. Según Pekín, la operación incluyó acciones directas contra el jefe de Estado venezolano.

La Cancillería china indicó que este tipo de intervenciones constituyen una violación grave del derecho internacional. Además, sostuvo que se afecta de forma directa la soberanía de Venezuela, un principio que China considera fundamental en las relaciones entre países.

El Gobierno chino advirtió que este comportamiento de Estados Unidos responde a una conducta hegemónica. A su criterio, ese accionar incrementa los riesgos para la seguridad regional, con posibles repercusiones en todo el continente.

China reiteró su oposición firme a cualquier forma de uso de la fuerza contra naciones soberanas. También insistió en la necesidad de preservar la estabilidad política y la convivencia pacífica en América Latina y el Caribe.

