El Mundo

China advierte que no acatará sanciones de Estados Unidos contra sus petroleras acusadas de comprar crudo a Irán

Pekin advierte que sanciones de EE. UU. a cinco petroleras ‘violan’ el derecho internacional

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Por AFP
Mapa de América con superposición de banderas de China y Estados Unidos.
China desafiará sanciones de Estados Unidos a petroleras de su país que se abastecen en Irán. (Shutterstock/Imagen)







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