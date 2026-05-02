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China asume la presidencia del Consejo de Seguridad y alerta del aumento de conflictos y tensiones globales

Pekín impulsará un debate sobre la Carta de Naciones Unidas y centrará la agenda en Oriente Próximo y la protección de civiles

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Por Europa Press
También se aprobaron la Agenda Digital Global y la Declaración para las Generaciones Futuras.
China asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU en un escenario internacional caracterizado por la escalada de conflictos y el aumento de la inestabilidad global. (ANGELA WEISS/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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