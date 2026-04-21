El Mundo

ChatGPT bajo investigación penal tras tragedia armada en campus universitario de Estados Unidos

El fiscal James Uthmeier indaga la relación entre OpenAI y el atacante que dejó dos muertos y seis heridos en la Universidad Estatal de Florida

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Por AFP
Autoridades de Florida abren causa penal contra OpenAI. El fiscal James Uthmeier investiga el papel de ChatGPT en el tiroteo mortal ejecutado por Phoenix Ikner en abril de 2025.
Autoridades de Florida abren causa penal contra OpenAI. El fiscal James Uthmeier investiga el papel de ChatGPT en el tiroteo mortal ejecutado por Phoenix Ikner en abril de 2025. (Canva stocks/EVG Kowalievska de Pexels / Jay Rembert de Jay Rembert's Images)







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