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Centroamérica permanece en alerta mientras la tormenta Cristina se acerca, mantiene estados de alerta y ya deja desaparecidos

El sistema tropical se desplaza frente a las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador mientras aumentan las advertencias por lluvias y oleaje

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Por La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA
Cristina genera condiciones peligrosas en Centroamérica. Costa Rica reporta cinco desaparecidos y varios países activan alertas preventivas.
Cristina genera condiciones peligrosas en Centroamérica. Costa Rica reporta cinco desaparecidos y varios países activan alertas preventivas. (NHC/NHC)







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