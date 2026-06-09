Centroamérica permanece en alerta mientras la tormenta Cristina se acerca, mantiene estados de alerta y ya deja desaparecidos

La tormenta tropical Cristina continúa su avance cerca de las costas de Centroamérica. El fenómeno mantiene estados de alerta en varios países de la región debido al riesgo de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos. En Costa Rica, las condiciones asociadas al sistema ya dejan cinco personas desaparecidas.

Según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitido a las 6 p. m. del lunes, el centro de Cristina se ubicaba a unos 200 kilómetros al sureste de San Salvador. El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y avanzaba a 9 kilómetros por hora.

El organismo indicó que se mantiene una advertencia de tormenta tropical desde Puerto Sandino, en Nicaragua, hasta la frontera entre Guatemala y El Salvador.

De acuerdo con la trayectoria proyectada, Cristina girará hacia el noroeste este martes y mantendrá esa dirección durante los próximos días.

El NHC prevé que la tormenta se desplace cerca de la costa o a lo largo de ella en Nicaragua, Honduras y El Salvador hasta este martes.

Lluvias podrían causar inundaciones y deslizamientos

Las proyecciones señalan acumulados de lluvia de entre 100 y 200 milímetros, con máximos aislados de hasta 300 milímetros en sectores costeros de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta la mañana del jueves.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que estas precipitaciones podrían generar inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de tierra. El riesgo aumenta en zonas montañosas o con terreno escarpado.

Además, existe la posibilidad de inundaciones costeras por efecto de la marejada ciclónica en áreas donde los vientos soplen hacia tierra.

El NHC añadió que el oleaje cerca del litoral podría alcanzar condiciones peligrosas y causar daños en algunos sectores costeros.

Costa Rica reporta cinco desaparecidos por fuerte oleaje

Las condiciones asociadas a Cristina provocan impactos en Costa Rica. La Cruz Roja Costarricense informó este lunes sobre la desaparición de cinco personas en el Pacífico debido al fuerte oleaje.

Los incidentes ocurrieron luego de que dos embarcaciones pequeñas volcaran frente a playa Negra y playa San Juanillo, en la provincia de Guanacaste.

Equipos de la Cruz Roja y del Servicio Nacional de Guardacostas mantienen las labores de búsqueda.

Por su parte, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que las lluvias persistirán durante este lunes y martes mientras el fenómeno continúa su desplazamiento hacia el norte de Centroamérica paralelo a la costa del Pacífico.

Honduras activa alertas en nueve departamentos

Las autoridades hondureñas decretaron una alerta preventiva por 72 horas en nueve de los 18 departamentos del país.

La medida responde a las lluvias asociadas a Cristina y al riesgo de crecidas en ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico.

También preocupa el incremento del oleaje en el golfo de Fonseca.

Los departamentos bajo alerta son:

El Paraíso

Intibucá

Ocotepeque

Lempira

La Paz

Francisco Morazán

Comayagua

Choluteca

Valle

Guatemala y El Salvador refuerzan medidas preventivas

En Guatemala, las autoridades de protección civil declararon estado de alerta ante las posibles inundaciones relacionadas con la tormenta tropical y otros eventos climáticos activos.

La institución advirtió que las lluvias registradas en los últimos días podrían intensificarse en gran parte del territorio nacional debido a la influencia de Cristina.

Mientras tanto, en El Salvador, la Dirección General de Protección Civil emitió una alerta naranja nacional.

Además, las autoridades salvadoreñas ordenaron la suspensión de clases como medida preventiva.

Autoridades piden extremar precauciones

Los organismos de emergencia de la región recomendaron a la población aumentar las medidas de prevención en zonas vulnerables a inundaciones.

También solicitaron evitar la exposición a tormentas eléctricas, fuerte oleaje y ráfagas de viento que podrían presentarse de forma aislada durante el paso del sistema.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.