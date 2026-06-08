Sucesos

Tormenta Cristina mantendrá el tiempo inestable: así estará el clima este martes en Costa Rica

El IMN prevé una jornada con lluvias frecuentes, tormentas aisladas y abundante nubosidad. Consulte cómo evolucionarán las condiciones en cada región del país

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Lluvia en San José
La influencia de la tormenta tropical Cristina favorecerá una jornada con abundante nubosidad y lluvias en varias regiones del país. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas ia
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.