Tormenta Cristina mantendrá el tiempo inestable: así estará el clima este martes en Costa Rica

La influencia de la tormenta tropical Cristina favorecerá una jornada con abundante nubosidad y lluvias en varias regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 9 de junio persistirán las condiciones lluviosas en Costa Rica. La influencia de la tormenta tropical Cristina se mantendrá al noroeste de Centroamérica, paralela a la costa del Pacífico durante los primeros días de la semana.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones más significativas se concentrarán en el Pacífico Norte y el Pacífico Central. El Valle Central también registrará lluvias frecuentes durante gran parte del día. En el Caribe y la zona norte se anticiparán aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde, especialmente en sectores montañosos.

En el Valle Central, el cielo permanecerá nublado desde la madrugada. El IMN prevé lluvia, llovizna y bancos de niebla durante la mañana y la tarde. En San José, la temperatura mínima será de 17,6 °C y la máxima alcanzará 25,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá abundante nubosidad y lluvia desde las primeras horas del día. Durante la tarde persistirán precipitaciones dispersas y en la noche continuarán las lluvias ocasionales. En Liberia se registrará una mínima de 20,6 °C y una máxima de 29,6 °C.

Para el Pacífico Central, el panorama será inestable. La nubosidad y la lluvia dominarán la mañana. En la tarde se presentarán precipitaciones en sectores montañosos y en la noche continuarán de forma ocasional. Parrita tendrá una temperatura entre 22 °C y 29,8 °C.

En el Pacífico Sur, el IMN espera nubosidad desde la madrugada. También existe posibilidad de lluvia cerca de la costa durante las primeras horas del día. En la tarde se desarrollarán aguaceros en las montañas. Golfito registrará una mínima de 20,6 °C y una máxima de 33,2 °C, una de las temperaturas más altas del país.

El Caribe Norte iniciará con condiciones entre parcialmente y mayormente nubladas. Durante la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica con aguaceros acompañados de tormenta eléctrica. En Guápiles la temperatura oscilará entre 22,2 °C y 29,1 °C.

Para el Caribe Sur, el comportamiento será similar. La nubosidad aumentará en la tarde y favorecerá aguaceros con tormenta eléctrica. Limón registrará una mínima de 24,1 °C y una máxima de 29,1 °C.

La zona norte mantendrá cielos parcialmente nublados y ráfagas ocasionales de viento durante la mañana. En la tarde se desarrollarán aguaceros y tormentas eléctricas, principalmente en áreas montañosas. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 17,1 °C y 28,6 °C.

El IMN destaca que las condiciones lluviosas continuarán en gran parte del territorio nacional. Las mayores acumulaciones se concentrarán en sectores del Pacífico Norte y Pacífico Central.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta ocurrirá a las 5:56 p. m. La salida de la luna será a las 12:17 a. m. y la puesta a las 12:43 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.