Sucesos

Depresión tropical N.° 3 intensificará las lluvias en Costa Rica: IMN alerta por inundaciones y deslizamientos en estas regiones

El paso de un sistema ciclónico frente a Centroamérica y la presencia de humedad sobre el país provocarán aguaceros persistentes. Conozca cuáles son las áreas bajo mayor vigilancia

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Por Silvia Ureña Corrales
20/09/2023 San José. Fuerte aguacero vespertino. Las lluvias intensas pusieron a correr a muchos este miércoles por la tarde.
El IMN prevé precipitaciones persistentes este lunes y martes, con acumulados cercanos a los 100 milímetros en sectores del Pacífico Norte. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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