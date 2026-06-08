Depresión tropical N.° 3 intensificará las lluvias en Costa Rica: IMN alerta por inundaciones y deslizamientos en estas regiones

El IMN prevé precipitaciones persistentes este lunes y martes, con acumulados cercanos a los 100 milímetros en sectores del Pacífico Norte.

Las condiciones atmosféricas sobre Costa Rica continuarán inestables durante este lunes y martes debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical y al fortalecimiento de la depresión tropical N.° 3 en el océano Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) previó lluvias de consideración en varias regiones del país y advirtió sobre el riesgo de inundaciones y deslizamientos en sectores vulnerables.

El fenómeno meteorológico se fortaleció durante la mañana de este lunes en aguas del Pacífico. Aunque el sistema se desplaza hacia el norte de Centroamérica, esto favorece una mayor entrada de humedad y condiciones propicias para precipitaciones persistentes.

Los registros acumulados durante las primeras horas del día oscilaron entre 5 y 15 milímetros de lluvia en sectores del Pacífico y del Valle Central. Los mayores montos se reportaron en el sur de la península de Nicoya y en el Pacífico Central y Sur. A modo de ejemplo, un aguacero normal genera unos 30 mm de lluvia en un periodo de entre tres y seis horas.

Para el resto de la jornada, el IMN estimó lluvias entre 30 y 50 milímetros en gran parte del Pacífico y el Valle Central. Además, proyectó acumulados cercanos a los 100 milímetros en zonas costeras del Pacífico Norte.

Durante la tarde, las condiciones también favorecerán la formación de aguaceros con tormenta eléctrica en áreas montañosas del Caribe y la zona norte. En estas regiones podrían registrarse acumulados entre 20 y 50 milímetros en un periodo de seis horas, con cantidades superiores de manera puntual.

La principal preocupación de los especialistas se concentra en el Pacífico Central, Pacífico Sur y la península de Nicoya, donde los suelos mantienen altos niveles de saturación debido a las lluvias de los últimos días. Esta condición aumenta la posibilidad de inundaciones repentinas y deslizamientos.

Ante este panorama, el IMN recomendó mantener vigilancia en zonas propensas a inundaciones, especialmente cerca de quebradas, ríos y sistemas de alcantarillado. La institución también pidió precaución ante tormentas eléctricas y ráfagas de viento asociadas a nubes de tormenta.

Según el informe meteorológico del IMN, estas ráfagas podrían alcanzar velocidades cercanas a 80 km/h en casos aislados, con posibilidad de caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.