Cinco desaparecidos en el mar tras dos vuelcos de pangas en Guanacaste

La Cruz Roja Costarricense y el Servicio Nacional de Guardacostas mantienen operativo de búsqueda.

La mañana de este lunes dejó una emergencia marítima en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste, donde dos accidentes acuáticos distintos provocaron la desaparición de cinco personas adultas, lo que mantiene un operativo de búsqueda en toda la zona costera.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el primer caso ocurrió a las 6:04 a. m. en Playa Negra, distrito de 27 de Abril, cuando una embarcación tipo panga volcó con cuatro ocupantes.

Los paramédicos indicaros que tres personas lograron salir del mar y fueron trasladadas para valoración médica a la Clínica de Hacienda Pinilla, mientras que una permanece desaparecida.

Veinte minutos después, a las 6:24 a. m., se reportó un segundo incidente entre Playa Tamarindo y San Juanillo, donde otra embarcación sufrió un vuelco en condiciones de fuerte oleaje. En este hecho, cuatro personas adultas fueron arrastradas por el mar y no han sido localizadas.

El operativo es encabezado por la Cruz Roja Costarricense en coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas, que mantienen patrullajes marítimos y labores de rastreo en distintos puntos de la costa guanacasteca.

Las autoridades señalaron que las condiciones del mar siguen siendo adversas, con oleaje fuerte y corrientes peligrosas, lo que complica las labores de búsqueda y rescate.

El caso permanece en desarrollo mientras continúan las acciones para dar con el paradero de las cinco personas desaparecidas.