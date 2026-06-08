Sucesos

Cinco desaparecidos en el mar tras dos vuelcos de pangas en Guanacaste

Los incidentes involucraron dos embarcaciones tipo panga que habrían sido afectadas por el fuerte oleaje en la zona costera.

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Por Libia Solano Meza
Científicos detectaron una ola histórica de 19,7 metros y corrigieron modelos que sobreestimaban la energía transportada por el mar de fondo.
La Cruz Roja Costarricense y el Servicio Nacional de Guardacostas mantienen operativo de búsqueda. (ChatGPT/Generada con IA)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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