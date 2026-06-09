El Mundo

Centroamérica en alerta por la tormenta tropical Cristina

La tormenta tropical Cristina continúa su avance por el Pacífico, mientras Centroamérica refuerza medidas de prevención ante el riesgo de impactos por lluvias

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Por AFP
Cristina seguirá provocando fuertes oleajes
Autoridades advierten sobre incremento del oleaje y condiciones adversas en el mar ante la influencia de la tormenta Cristina. (Cortesía/Cortesía)







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