El Mundo

Catar y Egipto piden avanzar a segunda fase del acuerdo de tregua en Gaza

Mediadores clave del conflicto en Gaza, Catar y Egipto, intensifican su presión exigiendo a Israel la retirada total y el despliegue urgente de una fuerza internacional de estabilización

EscucharEscuchar
Por AFP
Campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza.
Campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. (EYAD BABA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.