El Mundo

Catar pide enjuiciar a Netanyahu tras ataque israelí en Doha

El primer ministro catarí afirmó que Benjamin Netanyahu “debe ser enjuiciado” tras el ataque israelí contra líderes de Hamás en Doha. Catar advierte que se replanteará su papel como mediador en la guerra de Gaza.

EscucharEscuchar
Por AFP
El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdelrahman Al Thani, criticó a Netanyahu tras el ataque israelí en Doha contra líderes de Hamás. (Foto: AFP)
El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdelrahman Al Thani, habló sobre Netanyahu tras el ataque israelí en Doha contra líderes de Hamás. (Foto: AFP) (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CatarNetanyahuIsraelDohaHamásConflicto
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.