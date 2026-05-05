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Casos sospechosos de hantavirus en crucero serán evacuados a Canarias desde Cabo Verde

Dos tripulantes gravemente enfermos de un crucero afectados por un brote mortal de hantavirus serán evacuados vía Cabo Verde hacia las Islas Canarias de España.

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Por AFP
Una lancha ambulancia con tripulantes vestidos con trajes de protección se acerca a la puerta del piloto en el lado de estribor del crucero MV Hondius
Una lancha ambulancia con tripulantes vestidos con trajes de protección se acerca a la puerta del piloto en el lado de estribor del crucero MV Hondius (-/AFP)







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