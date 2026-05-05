Casos sospechosos de hantavirus en crucero serán evacuados a Canarias desde Cabo Verde

Una lancha ambulancia con tripulantes vestidos con trajes de protección se acerca a la puerta del piloto en el lado de estribor del crucero MV Hondius

La Haya, Países Bajos. Los casos sospechosos de hantavirus en un crucero, dos pacientes con síntomas y un caso contacto, serán evacuados a Canarias desde Cabo Verde, frente a cuyas costas está fondeada la embarcación, informó este martes la naviera propietaria del barco.

Ante la mirada de los pasajeros desde los puentes de mando. Dos tripulantes gravemente enfermos de un crucero afectados por un brote mortal de hantavirus serán evacuados vía Cabo Verde hacia las Islas Canarias de España, según informó el operador del crucero el martes.

“La evacuación médica de dos personas que actualmente requieren atención médica urgente, así como de la persona que estuvo en contacto estrecho con el pasajero que falleció el 2 de mayo, se llevará a cabo mediante dos aeronaves especializadas, que se encuentran en ruta hacia Cabo Verde”, informó en un comunicado el operador turístico neerlandés Oceanwide Expeditions.

“Desde allí, los pacientes serán evacuados médicamente a los Países Bajos. Por el momento, no contamos con un cronograma exacto”, agregó la compañía.

La naviera indicó que, una vez que estas personas estén rumbo a su destino, su plan es dirigirse al archipiélago español de las Islas Canarias, una travesía de unos tres días de navegación, para lo cual mantiene conversaciones con las autoridades.

El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde con 88 pasajeros y 59 tripulantes, de 23 nacionalidades, permanece en alerta sanitaria por la sospecha de un brote de hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores, que ha causado tres muertes a bordo.

España va a recibir el crucero afectado por un posible foco de hantavirus dentro de “3 a 4 días” en las islas Canarias, anunció el martes por la noche el Ministerio de Sanidad, pero precisó que “el puerto en concreto aún no ha sido definido”.

“Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países”, añadió el ministerio en un comunicado.