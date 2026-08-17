Casi 13.000 personas quedan sin hogar tras devastador terremoto en Indonesia

Cabras pasan junto a una grieta en la carretera, en Marapokot, Nagekeo, Nusa Tenggara Oriental, el 17 de agosto de 2026, tras un terremoto de magnitud 7,7.

Mbay, Indonesia. Miles de desplazados por el potente terremoto en el este de Indonesia aguardan este lunes la llegada de ayuda, mientras siguen durmiendo en carpas frente a escuelas, estaciones policiales y oficinas del gobierno.

El sismo de magnitud 7,7 del sábado mató a 68 personas, según el último balance, e hirió a más de 100. Los organismos de rescate no reportaron desaparecidos.

El número de personas que no pueden volver a sus casas subió este lunes a 12.800 en varias localidades de la isla de Flores, indicó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia BNPB.

Muchos habitantes de Flores durmieron a la intemperie por segunda noche consecutiva por miedo a volver a casa después de que 1.600 réplicas azotaran la zona afectada, según la agencia geológica (BMKG).

Esta imagen de archivo, tomada y difundida el 15 de agosto de 2026 por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), muestra a los rescatistas trabajando entre los escombros de un edificio dañado tras un terremoto en Maumere, Nusa Tenggara Oriental. Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió las costas de la isla de Flores, en el este de Indonesia, en la madrugada del 15 de agosto, causando la muerte de al menos dos personas y provocando que miles de personas huyeran presas del pánico después de que las autoridades emitieran una alerta de tsunami. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.comEsta imagen de archivo, tomada y difundida el 15 de agosto de 2026 por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), muestra a los rescatistas trabajando entre los escombros de un edificio dañado tras un terremoto en Maumere, Nusa Tenggara Oriental. Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió las costas de la isla de Flores, en el este de Indonesia, en la madrugada del 15 de agosto, causando la muerte de al menos dos personas y provocando que miles de personas huyeran presas del pánico después de que las autoridades emitieran una alerta de tsunami. (HANDOUT/AFP)

“Cada vez que se mueve, aunque solo sea un poco, entramos en pánico”, afirma Muhamad Yasin, un evacuado que duerme en un improvisado campamento.

“Pero no hay adónde huir, ya que ya estamos en el punto más alto”, añade.

Periodistas de la AFP observaron a varios residentes de la pequeña localidad de Mbay, cerca del epicentro, acampados en carpas improvisadas que levantaron con lonas y varas.

“Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar”, comentó Junaidin, un residente de Mbay de 32 años frente a la tienda improvisada donde dormían unas 30 personas.

“Solo volvemos a casa para traer agua, ropa y almohadas, y luego (...) pasamos la noche aquí”.

“Estamos aquí por nuestra cuenta”, agregó Junaidin, quien al igual que muchos indonesios lleva un solo nombre.

Junaidin está frustrado por lo que califica como una demora en la llegada de ayuda, mientras el país celebraba el lunes el día de su independencia con pompa en la capital Yakarta.

“En cuanto a la ayuda del gobierno, no ha habido ninguna, ni tiendas, ni medicinas, ni comida ni agua potable, nada”, señaló.

Un terremoto de magnitud 7,7 dejó 53 muertos y 101 heridos en la isla de Flores, Indonesia, donde unas 5.000 personas fueron evacuadas. (AFP/AFP)

“Huimos sin nada”

La fuerza aérea del país asiático informó que trasladará 13 toneladas de ayuda de emergencia en aviones y que movilizará helicópteros para trasladar los suministros a los sobrevivientes en comunidades aisladas, según la agencia noticiosa estatal Antara.

Para los afectados, la llegada de la ayuda es urgente.

“Huimos sin nada. Con lo puesto. Somos víctimas, estamos viviendo una catástrofe”, contó Siti Sauda Daso, una mujer de 31 años que tiene tres hijos.

“Nos dijeron que nos darían algo, pero no hay pruebas. Honestamente, estamos un poco molestos, decepcionados”, agregó.

Los rescatistas siguen en la zona para buscar a más posibles víctimas, informó a la AFP Fathur Rahman, un responsable de los servicios de búsqueda y rescate.

Al menos 914 viviendas de la isla sufrieron daños graves y otros cientos sufrieron daños de menor gravedad, afirmó Berton, portavoz de la agencia de gestión de catástrofes.

Indonesia está ubicada en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón, pasando por el sudeste asiático hasta la costa de América.

Entre los peores cataclismos de su historia está el devastador terremoto de magnitud 9,1 frente a la costa de Sumatra que causó un tsunami en 2004 y provocó 220.000 muertos en varios países, incluidos cerca de 170.000 en Indonesia.