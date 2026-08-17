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Casi 13.000 personas quedan sin hogar tras devastador terremoto en Indonesia

Miles afrontan escasez de suministros tras sismo de 7,7 que mató a 68 personas el sábado

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Por AFP
Cabras pasan junto a una grieta en la carretera, en Marapokot, Nagekeo, Nusa Tenggara Oriental, el 17 de agosto de 2026, tras un terremoto de magnitud 7,7.
Cabras pasan junto a una grieta en la carretera, en Marapokot, Nagekeo, Nusa Tenggara Oriental, el 17 de agosto de 2026, tras un terremoto de magnitud 7,7. (JUNI KRISWANTO/AFP)







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