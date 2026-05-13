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Carguero ruso hundido frente a España en 2024 llevaba reactores nucleares: Esto es lo que se revela hasta ahora

El buque, que dependía del Ministerio de Defensa ruso y estaba sometido a sanciones estadounidenses, se hundió en diciembre de 2024 en aguas internacionales del Mediterráneo.

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Por AFP
Carguero ruso Ursa Major, hundido frente a España en 2024, llevaba reactores nucleares.
Carguero ruso Ursa Major, hundido frente a España en 2024, llevaba reactores nucleares. (Armada de Portugal/Armada de Portugal)







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