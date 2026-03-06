Cardenal cubano se reúne con enviado de EE. UU. en La Habana en medio de tensiones

Cardenal Juan de la Caridad se reúne con enviado de EE. UU. en La Habana en medio de tensiones

La Habana, Cuba. El coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se reunió en La Habana con los máximos representantes de la Iglesia católica en Cuba, informó el viernes la embajada estadounidense, en momentos de creciente tensión entre ambos países.

La Iglesia católica tuvo un papel clave como mediadora en el deshielo de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana en 2015, tras casi seis décadas de distanciamiento y confrontación política.

Durante su visita a la isla, cuya duración no fue precisada, Rob Allison “se reunió con el Cardenal Juan de La Caridad y el Obispo Arturo González”, que preside la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, “acompañado por nuestro Jefe de Misión Mike Hammer”, señaló la misión diplomática en X.

Con ambos clérigos, Allison y Hammer “hablaron sobre la ayuda humanitaria de la Administración Trump que Cáritas sigue distribuyendo en las provincias del oriente (de la isla) y de la necesidad de que se produzca un cambio para que mejore la situación en Cuba”.

En enero, el gobierno de Donald Trump anunció el envío de una ayuda valorada en tres millones de dólares para los cubanos damnificados por el huracán Melissa el año pasado. Un mes después, Washington anunció una ayuda adicional de seis millones.

La Habana, que acusa al jefe de misión Hammer de injerencia en los asuntos internos del país, calificó esa ayuda como “manipulación política” de Washington.

En el marco de una gira por varios países de Europa en febrero, Hammer visitó el Vaticano, donde el papa estadounidense León XIV ha expresado su “gran preocupación” por la crecientes tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Las relaciones bilaterales se han tensado tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero y las reiteradas amenazas de Trump, quien instó al gobierno cubano a “alcanzar un acuerdo” antes de que sea demasiado tarde.

El magnate republicano no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba y aplica una política de máxima presión, invocando la “amenaza excepcional” que supondría para su seguridad nacional la isla, a solo 150 km de las costas de Florida, debido a sus relaciones con Rusia, China e Irán.

En una entrevista con el canal de noticias CNN, Trump dijo este viernes que “Cuba va a caer dentro de poco” y que sus autoridades “tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo”.