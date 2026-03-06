El Mundo

Cardenal cubano se reúne con enviado de EE. UU. en La Habana en medio de tensiones

El encuentro abordó la distribución de ayuda humanitaria y la situación política de la isla, en un contexto de creciente fricción entre Washington y La Habana.

Por AFP
Cardenal Juan de la Caridad se reúne con enviado de EE. UU. en La Habana en medio de tensiones
Cardenal Juan de la Caridad se reúne con enviado de EE. UU. en La Habana en medio de tensiones (YAMIL LAGE/AFP)







