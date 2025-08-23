El Mundo

Capturan al hermano del guerrillero más buscado de Colombia

Según un video de la policía, el hombre “lidera actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y logísticas” para el bloque conocido como el Estado Mayor Central (EMC)

Por AFP

La policía de Colombia capturó a alias Mono Luis, hermano del líder guerrillero más buscado del país, Iván Mordisco, durante un operativo en una zona rural cercana a Bogotá, anunció este viernes 22 de agosto el presidente Gustavo Petro.








