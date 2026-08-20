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Captura de narcos desata bloqueos y quema de vehículos en polo agrícola de México

Un operativo en Michoacán dejó 12 detenidos del CJNG y desató 24 bloqueos en rutas clave. Conozca las implicaciones en la zona productora de aguacate

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Por AFP
Detenidos poderosos narcos en Michoacán, México.
Detenidos poderosos narcos en Michoacán, México. (Secretaría de la Defensa Nacional/El Universal / México / GDA)







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