Captura de narcos desata bloqueos y quema de vehículos en polo agrícola de México

(Secretaría de la Defensa Nacional/El Universal / México / GDA)

Morelia, México. Un operativo policial que llevó a la captura de 12 presuntos 12 miembros de un poderoso cartel desató este miércoles bloqueos en carreteras con vehículos quemados en Michoacán, México.

Ese estado es uno de los mayores productores agrícolas de México y el principal proveedor mundial de aguacate, lo que lo ha convertido en blanco de extorsiones por parte de organizaciones criminales.

El Ejército mexicano detuvo a 12 personas que vinculó con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo ocurrió apenas días después de que Estados Unidos suspendiera por una semana la importación de aguacate debido a amenazas contra los inspectores que por protocolo tiene en plantaciones y empacadoras del fruto.

Entre los detenidos están la pareja y la hija del jefe local de la célula del cártel, aún prófugo.

En la acción policial también se incautaron armas y vehículos. Efectivos de seguridad local y federal continúan desplegados en la zona para preservar el orden.

La operación desató 24 bloqueos de rutas en tres municipios productores de fresas, maíz y tomate de este estado del oeste del país.

Muchos de los cortes -que por años han realizado bandas criminales del estado- se hicieron con camiones de carga en llamas atravesados en los caminos.

El gobernador de ese estado, Alfredo Ramírez, informó en X que ya se restableció por completo la circulación.