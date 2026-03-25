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Candidata demócrata vence en distrito de Florida donde está el resort de Trump, Mar-a-Lago

La oposición demócrata ganó el martes la elección en el distrito donde se encuentra la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

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Por AFP
Donald Trump en la Casa Blanca.
Donald Trump en la Casa Blanca. (JIM WATSON/AFP)







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