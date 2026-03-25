Candidata demócrata vence en distrito de Florida donde está el resort de Trump, Mar-a-Lago

Washington, Estados Unidos. La oposición demócrata ganó el martes la elección en el distrito donde se encuentra la residencia del presidente Donald Trump en Florida, según proyecciones de medios estadounidenses.

En estas elecciones parciales para la Cámara de Representantes del estado de Florida, la demócrata Emily Gregory se impuso al republicano Jon Maples, candidato respaldado por Trump, informaron CNN, The New York Times y otros medios.

Las elecciones locales en el Distrito 87 de Florida adquirieron una dimensión simbólica por cuanto incluye la lujosa propiedad Mar-a-Lago, de Trump, donde el presidente pasa la mayoría de sus fines de semana, en el condado de Palm Beach.

En las elecciones de 2024, el candidato republicano Mike Caruso venció el escaño legislativo de ese distrito con 19 puntos de ventaja.

Caruso renunció al escaño en agosto tras ser nombrado en el tribunal de Palm Beach por el gobernador republicano Ron DeSantis.

El Partido Demócrata de Florida escribió en X: “¡Felicitaciones a Emily Gregory por su elección para representar al distrito 87 de la Cámara de Representantes!”.

“¡Los Demócratas acaban de arrebatar el escaño del hogar de Trump y Mar-a-Lago!”, agregó el partido.

La victoria de Gregory sigue en una racha de triunfos demócratas en los últimos meses contra republicanos a lo largo de Estados Unidos.

En enero, un candidato demócrata ganó un escaño en el Senado estatal de Texas -bastión tradicionalmente republicano- por lo que analistas lo ven como la prueba de un desencanto de los votantes con el partido del presidente Trump.