Candidata de izquierda, Catherine Connolly, será presidenta de Irlanda luego de que su rival reconociera la derrota

El recuento de votos para las elecciones presidenciales irlandesas se lleva a cabo en el centro de recuento del RDS en el centro de la ciudad de Dublín, Irlanda.

Dublín, Irlanda. La candidata independiente de izquierda Catherine Connolly se convertirá en la próxima presidenta de Irlanda, luego de que su única rival en las elecciones reconociera su derrota.

Se espera que los resultados oficiales de los comicios llevados a cabo el viernes se den a conocer durante el transcurso del sábado, pero todos los informes indican que Connolly avanza hacia una victoria aplastante, lo que llevó a su rival del partido centrista Fine Gael, Heather Humphreys, a felicitarla por “convertirse en la próxima presidenta de Irlanda”.

Cerca de 3,6 millones de votantes fueron llamados a las urnas el viernes para elegir al sucesor de Michael Higgins, de 84 años y quien ocupa este cargo honorífico desde el 2011.

Es la primera vez desde 1990 que solo dos candidatas, ambas mujeres, se presentan a la Presidencia. En este caso, Connolly se enfrentó a la exministra Humphreys, pilar de la coalición en el poder.

“Catherine será una presidenta para todos nosotros y será mi presidenta”, declaró Humphreys en la televisión pública en referencia a su rival, una exabogada de 68 años.

La candidata independiente recibió, asimismo, las felicitaciones de Simon Harris, el vice primer ministro irlandés y también miembro del Fine Gael. “Le deseo todo el éxito posible”, declaró.

Connolly se convertirá así, en unas horas, en la tercera mujer al frente de este país miembro de la Unión Europea desde 1973 y con una población de 5,2 millones de habitantes.

Los comicios estuvieron marcados por una baja participación y fueron blanco de críticas por los votantes conservadores, que no se sintieron representados. Varias figuras conservadoras instaron de hecho a los ciudadanos a anular sus votos en protesta por la falta de opciones de derecha en la contienda.

Una serie de celebridades también consideraron presentarse a la presidencia, entre ellas la estrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor, el cantante Bob Geldof y el bailarín Michael Flatley.

La tasa de participación en los anteriores comicios presidenciales del 2018 fue del 44%, pero esta vez se estima que pueda ser inferior, ya que en muchas zonas se ha registrado un porcentaje por debajo del 40%.

Según sondeos locales, solo el 38% del electorado votó en la capital Dublín, aunque la cifra oficial no se conocerá hasta el sábado.