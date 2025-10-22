Los tres peores errores que cometen los costarricenses que van a estudiar inglés a Irlanda

Galway es una de las ciudades más hermosas de Irlanda.

La aventura de estudiar inglés y trabajar legalmente en Europa impulsa a muchos costarricenses, sobre todo jóvenes, a pasar una temporada en Irlanda, una experiencia que puede extenderse hasta por casi tres años.

Llegan a este país europeo llenos de ilusiones por las oportunidades que ofrece. Sin embargo, en algunos casos desearían devolver el tiempo para no haber cometido alguno de los tres errores más comunes —y más costosos— entre los estudiantes costarricenses en Irlanda.

Vivo en Irlanda y por eso noto de cerca las inquietudes y tropiezos de los ticos que llegan como estudiantes.

1. Mudarse sin dejar un apoderado

Dejar un poder notarial a un familiar o amigo de confianza en Costa Rica puede ser muy útil para resolver cualquier trámite que deba realizarse mientras se reside en Irlanda.

De no hacerlo, la única forma de otorgar un poder desde Irlanda es a través de la Embajada de Costa Rica en Londres, Inglaterra, lo que implica viajar a ese país y asumir los gastos correspondientes.

2. Viajar sin la hoja de delincuencia internacional

Uno de los atractivos de Irlanda es la posibilidad de trabajar legalmente mientras se estudia inglés.

Sin embargo, algunos empleadores solicitan una hoja de delincuencia internacional (certificado de antecedentes penales). Este documento no puede obtenerse en línea, incluso si la persona cuenta con usuario y clave del Poder Judicial.

Por eso, si no se viajó con este documento, será necesario gestionarlo mediante la Embajada de Costa Rica en Londres o autorizar a alguien en Costa Rica para retirarlo, apostillarlo en la Cancillería y enviarlo posteriormente a Irlanda.

3. Viajar con dinero insuficiente en euros

Mudarse a Irlanda para estudiar inglés no significa que al llegar podrá conseguir trabajo de inmediato.

Primero debe tramitar la visa de estudiante, la cual autoriza trabajar 20 horas semanales en temporada baja y 40 horas en temporada alta. Las citas para este proceso pueden tardar hasta dos meses o más.

La mayoría de los empleadores exigen contar con ese permiso para contratar, aunque podría tener suerte y encontrar alguno que no lo solicite.

Irlanda es un país caro, especialmente en materia de hospedaje. Algunos estudiantes mantienen dinero en colones en cuentas costarricenses, pero deben pagar comisiones cada vez que retiran efectivo en cajeros automáticos.

