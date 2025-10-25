El Mundo

Candidata de izquierda, Catherine Connolly, gana presidenciales en Irlanda

Connolly, de 68 años, abogada, diputada y crítica abierta tanto de Estados Unidos como de la UE, obtuvo más del 63% de los votos

EscucharEscuchar
Por AFP
Catherine Connolly
Catherine Connolly sonríe al llegar al Castillo de Dublín, tras ser declarada ganadora de las elecciones presidenciales de Irlanda. (PAUL FAITH/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Catherine ConnollyIrlandaPresidenciales Irlanda
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.