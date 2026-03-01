El Mundo

Cancelación de vuelos a Oriente Medio: Estas son las compañías y las rutas afectadas

Lista completa de aerolíneas que cancelaron sus vuelos tras los ataques militares en Oriente Medio y el posterior cierre del espacio aéreo

EscucharEscuchar
Por AFP
La lista completa de aerolíneas que cancelaron sus vuelos tras los ataques militares en Oriente Medio. (CHRISTOF STACHE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránOriente MedioLufthansaAir FranceTurkish Airlines
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.