Cancelación de vuelos a Oriente Medio: Estas son las compañías y las rutas afectadas

La lista completa de aerolíneas que cancelaron sus vuelos tras los ataques militares en Oriente Medio.

París, Francia. Aerolíneas de todo el mundo cancelaron el sábado sus vuelos hacia Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

Compañías como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines se vieron obligadas a cancelar sus vuelos en este corredor aéreo que actúa como puente entre Europa, Asia y África y que concentra una parte esencial del tráfico global, con millones de pasajeros en tránsito cada año.

Según Cirium, una empresa de análisis especializada en aviación, este sábado debían llegar a Oriente Medio unos 4.218 vuelos, de los que “966 fueron cancelados, es decir, un 22,9%”.

Si se incluyen los vuelos con origen en esa región, las cancelaciones alcanzan los 1.800 vuelos, según la empresa.

Cirium precisó que las aerolíneas más afectadas fueron Emirates, Qatar Airways y Etihad.

Para el domingo, se cancelaron 716 conexiones de los 4.329 vuelos previstos con destino en Oriente Medio, según la misma fuente.

El Ministerio israelí de Transportes anunció el sábado por la mañana el cierre “del espacio aéreo israelí a los vuelos civiles” y pidió a los viajeros “no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso”.

El espacio aéreo iraní también fue cerrado, al igual que los de Catar, Irak, Kuwait y Baréin. El de los Emiratos Árabes Unidos se cerró “parcial y temporalmente”, según las autoridades, al igual que el de Siria.

“Debido a la situación de seguridad”, Air France anuló el sábado sus vuelos a Tel Aviv y Beirut, indicó la compañía a AFP. Posteriormente amplió las cancelaciones a Dubái y Riad este mismo día, y a Tel Aviv el domingo.

El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dabi hasta el domingo.

Por su parte, United ordenó que los vuelos que iban rumbo a Tel Aviv y Dubái este sábado dieran media vuelta hacia Estados Unidos o fueran desviados a otros destinos. Sus vuelos con destino Tel Aviv estarán cancelados hasta el 2 de marzo y los que tienen destino en Dubái, hasta el 1.° de marzo.

Delta suspendió sus vuelos entre Nueva York y Tel Aviv hasta el domingo y American Airlines “suspendió temporalmente” las conexiones entre Doha y Filadelfia.

La española Iberia Express canceló su vuelo diario con destino Tel Aviv hasta el 3 de marzo.

También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo, afirmó la empresa.

Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Wizz Air, Swiss, Norwegian, Scandinavian (SAS), Finnair, Aegean Airlines y Air India.

La agencia de transporte aéreo rusa informó también de la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán e Israel.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, tras semanas de amenazas de una intervención militar.