California investiga a TikTok por presunta censura de contenido contra Trump

El gobernador Gavin Newsom abrió una investigación sobre TikTok tras denuncias de censura a videos críticos con Donald Trump y el ICE.

Por AFP
Donald Trump sentado en la Sala Oval y un celular con el ícono de TikTok
La cantante Billie Eilish publicó un mensaje en Instagram: “TikTok está silenciando a la gente”. (Fotomontaje AFP/Fotomontaje AFP)







Donald TrumpTikTokCaliforniaGavin NewsomEstados UnidosCensura
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

