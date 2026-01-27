California investiga a TikTok por presunta censura de contenido contra Trump

La cantante Billie Eilish publicó un mensaje en Instagram: “TikTok está silenciando a la gente”.

Los Angeles, Estados Unidos. El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó una investigación sobre TikTok después de que usuarios reportaran dificultades para publicar contenido crítico hacia el presidente Donald Trump a raíz de la muerte de un enfermero a manos de agentes migratorios el sábado.

Varios usuarios de TikTok no pudieron publicar videos sobre la muerte del enfermero Alex Pretti en Mineápolis, donde recibió varios disparos de efectivos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una protesta, y reportaron un número menor de visualizaciones al esperado o videos sometidos a moderación de contenido.

TikTok, que cuenta con 200 millones de usuarios en Estados Unidos, es controlada en el país por capitales estadounidenses, incluidos aliados de Trump.

“Es hora de investigar. Estoy lanzando una investigación para determinar si TikTok está violando la ley del estado al censurar contenido crítico contra Trump”, dijo Newsom el lunes en sus redes sociales.

TikTok dijo que los problemas reportados se debieron a una “falla en cascada de los sistemas” por un corte de energía y que los informes que atribuyeran cualquier otra causa serían “inexactos”.

El periodista especializado David Leavitt escribió en X que “TikTok ha empezado a censurar contenidos anti-Trump y anti-ICE”, la policía antiinmigración.

Para respaldar sus acusaciones, compartió una captura de pantalla de videos en su perfil que venían con el mensaje “no aptos para recomendación”.

La cantante Billie Eilish también publicó un mensaje en ese sentido. “TikTok está silenciando a la gente”, escribió en Instagram junto a la captura de pantalla de una publicación en la cuenta de TikTok de su hermano Finneas O’Connell, que mostraba la muerte de Pretti pero tenía mucho menos visualizaciones de lo usual.

“Tras la venta de TikTok a un grupo empresarial alineado con Trump, nuestra oficina ha recibido informes -y ha confirmado de manera independiente casos— de contenido crítico con el presidente Trump que ha sido suprimido”, escribió la oficina de Newsom en X.

TikTok anunció el jueves pasado que creó una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar la plataforma en Estados Unidos, lo que permitirá a la red social evitar una prohibición relacionada con su propiedad china.