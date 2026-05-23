El Mundo

California evacúa a miles de personas de emergencia por fuga en tanque químico

Presencia de metacrilato de metilo como sustancia del tanque químico enciende alarmas en el sureste de Los Ángeles

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Por AFP
Algunos evacuados fueron fotografiados descansando en uno de los refugios angelinos.
Algunos evacuados fueron fotografiados descansando en uno de los refugios angelinos. (afp/afp)







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