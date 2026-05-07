Agricultores de California destruirán 420.000 árboles de melocotón tras quiebra de Del Monte

Productores de California perderán millones tras la cancelación de contratos con Del Monte y la destrucción masiva de árboles frutales.

El cierre de las procesadoras de frutas enlatadas de Del Monte en California provocó una crisis para cientos de agricultores del Valle Central. La medida obligará a destruir cerca de 420.000 árboles de melocotón destinados a suplir la demanda de la empresa.

Según reportó SFGate, los productores perderán alrededor de 1.200 hectáreas de cultivo tras la cancelación de contratos de hasta 20 años con la compañía. La empresa cerró de forma definitiva sus plantas en Modesto y Hugson, en California.

Las pérdidas económicas de los agricultores ascienden a $550 millones. Además, cientos de trabajadores quedaron sin empleo tras el cierre de las operaciones industriales.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) aprobó una compensación de $9 millones para financiar la tala de los árboles antes de la cosecha.

La semana pasada, el senador de California Adam Schiff y los representantes Mike Thompson y David Valadao informaron sobre la aprobación de la ayuda mediante un comunicado oficial.

La eliminación de unas 50.000 toneladas de duraznos reduciría las pérdidas del sector en cerca de $30 millones.

Valadao indicó que las granjas familiares del Valle Central dependieron durante generaciones de la planta de Del Monte en Modesto para procesar sus duraznos. También señaló que el cierre dejó a los productores con miles de libras de fruta y sin una salida clara para sus cosechas.

Por su parte, Thompson afirmó que una granja familiar no puede absorber el impacto de perder de forma repentina un mercado para unas 55.000 acres de fruta.

El negocio de frutas enlatadas de Del Monte fue adquirido a inicios de este año por Pacific Coast Producers, luego de que una corte de quiebras autorizó la venta de activos de la compañía.

Pacific Coast Producers absorberá unas 24.000 toneladas de melocotones. Sin embargo, el diario Sacramento Bee reportó que cerca de 50.000 toneladas quedarían sin destino comercial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.