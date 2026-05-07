El Mundo

Agricultores de California destruirán 420.000 árboles de melocotón tras quiebra de Del Monte

El cierre de plantas de Del Monte dejó sin mercado miles de toneladas de fruta y golpeó a agricultores del Valle Central de California

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Por Primera Hora / Puerto Rico / GDA
SAN ANSELMO, CALIFORNIA - 3 de julio de 2025: Latas de melocotones en rodajas de Del Monte se exhiben en un estante de una tienda el 3 de julio de 2025 en San Anselmo, California. La empresa de producción y distribución de alimentos Del Monte, con sede en California, se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras en medio de una deuda garantizada superior a $1.200 millones. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Foto de JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
Productores de California perderán millones tras la cancelación de contratos con Del Monte y la destrucción masiva de árboles frutales. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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