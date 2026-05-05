Fresh Del Monte cierra cuatro fincas bananeras en Costa Rica

El cierre de las fincas de Fresh Del Monte abarca 1.200 hectáreas en el Atlántico de Costa Rica.

Fresh Del Monte Produce anunció este martes el cierre de operaciones en aproximadamente 1.200 hectáreas de producción bananera en la región Atlántica de Costa Rica, que incluye cuatro fincas bananeras y a más de 850 colaboradores.

El argumento esgrimido por la empresa mediante un comunicado de prensa este 5 de mayo es que la decisión responde a los efectos de la baja en el precio del dólar frente al colón.

“Un cambio sostenido y significativo en el entorno cambiante del país, el cual ha alterado de forma fundamental la economía de la agricultura de exportación. En un período relativamente corto, el colón costarricense se ha fortalecido, pasando de aproximadamente ¢700 a cerca de ¢450 por dólar estadounidense", refirió la compañía.

Fresh Del Monte aseguró que para los productores de exportación, el impacto es directo debido a que los ingresos se generan en dólares, mientras que la mayoría de los costos se asumen en colones.

“A medida que la moneda local se fortalece, cada dólar generado se traduce en menos colones, en un momento en que los costos de producción continúan en aumento”, añade el comunicado.

El banano es el segundo producto agrícola de exportación de Costa Rica. Durante 2025 generó $1.111 millones, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), detrás de la piña que sumó $1.400 millones.

Por otro lado, Fresh Del Monte indicó que los productores bananeros enfrentan simultáneamente una mayor presión derivada de enfermedades de las plantas, incluyendo la Sigatoka Negra y las medidas preventivas contra el hongo Fusarium 4, la variabilidad climática y el incremento en los costos de insumos como combustible, logística y materiales agrícolas.

“Este es un momento extremadamente difícil para nuestros equipos y para las comunidades de las que hemos formado parte durante muchos años”, apuntó Jorge Peláez, vicepresidente Senior de Fresh Del Monte para Colombia, Brasil, Ecuador y Centroamérica.

“Más de 850 personas se ven afectadas, y reconocemos el impacto humano real que esto representa”, agregó.