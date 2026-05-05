Economía

Fresh Del Monte cierra cuatro fincas bananeras en Costa Rica

Cierre de fincas bananeras anunciadas por Fresh Del Monte afecta a 850 colaboradores. La causa es la baja en el precio del dólar, según la empresa

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Por Gustavo Ortega Campos
Banano de exportación de Costa Rica afectada por lluvias intensas y la sigatoka negra, lo que provocó una reducción del 20,7% en las exportaciones durante el primer semestre de 2025.
El cierre de las fincas de Fresh Del Monte abarca 1.200 hectáreas en el Atlántico de Costa Rica. (Cortesía Corbana/Cortesía Corbana)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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