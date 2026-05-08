Caída de dron provoca gran incendio forestal en zona radioactiva de Chernóbil

Imagen de archivo del límite de la zona prohibida de Chernóbil.

Kiev, Ucrania. Un gran incendio forestal se extendió el viernes por la zona prohibida de Chernóbil tras la caída, la víspera, de un dron cerca de la central nuclear abandonada, informaron las autoridades ucranianas.

Las autoridades señalaron que los niveles de radiación en el lugar se mantienen dentro de los “límites normales” y añadieron que los bomberos trabajan para contener las llamas.

Imágenes muestran columnas de humo blanco elevándose desde la zona, partes de la cual permanecen cerradas al público debido a los altos niveles de radiactividad.

El área que rodea la central nuclear de Chernóbil ha estado en gran parte deshabitada desde el accidente de 1986 y posteriormente fue convertida en una reserva natural.

“A las 15:00 (12:00 GMT) el área estimada del incendio, que se originó tras la caída de dos drones dentro de la reserva natural de Chernóbil, es de aproximadamente 1.180 hectáreas”, indicó el director de la reserva, Denis Nesterov, en una publicación en Facebook.

No precisó el origen de los drones.

El gobernador de la región vecina de Chernígov dio una estimación mayor, señalando que el incendio podría haberse extendido hasta 40 km².

“El agresor está impidiendo que el fuego sea extinguido. Sus drones sobrevuelan constantemente la zona”, añadió.

Ucrania acusa repetidamente a Rusia de atacar de forma temeraria instalaciones nucleares, incluido el complejo de Chernóbil.

El año pasado, un dron ruso perforó parte de la estructura de contención del reactor destruido en 1986.

Los servicios de emergencia ucranianos trabajan para evitar la propagación del incendio, agravado por el viento fuerte, la sequía y la presencia de minas en algunas zonas, lo que dificulta las labores de extinción.

La zona de exclusión ya sufrió incendios forestales en 2020, que duraron varias semanas y provocaron un aumento de la radiación ambiental.

Chernóbil se encuentra a unos 130 km de Kiev y a unos 20 km de Bielorrusia.