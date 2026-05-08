El Mundo

Caída de dron provoca gran incendio forestal en zona radioactiva de Chernóbil

Ucrania acusa repetidamente a Rusia de atacar de forma temeraria instalaciones nucleares, incluido el complejo de Chernóbil.

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Por AFP
Imagen de archivo del límite de la zona prohibida de Chernóbil. (GENYA SAVILOV)







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AFP

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