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Buques de guerra de Estados Unidos cruzan el estrecho de Ormuz tras inicio de diálogos con Irán

En Pakistán, Irán y Estados Unidos negocian la paz

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Por AFP
Buques de carga y petroleros navegan frente a la ciudad costera de Fujairah, en el Estrecho de Ormuz, en el emirato norteño, el 25 de febrero de 2026.
Buques de carga y petroleros navegan frente a la ciudad costera de Fujairah, en el Estrecho de Ormuz, en el emirato norteño, el 25 de febrero de 2026. (Imagen de archivo). (GIUSEPPE CACACE/AFP)







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