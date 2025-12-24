El Mundo

Bukele defiende su megacárcel y rechaza acusaciones de tortura, tras crítica de Hillary Clinton

Mandatario dijo que ‘si están convencidos de que se está practicando la tortura en el Cecot, El Salvador está listo para cooperar plenamente’ liberando a toda la población carcelaria

Por AFP
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (no aparece en la imagen), durante una reunión bilateral en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 14 de abril de 2025.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defiende su megacárcel y rechaza acusaciones de tortura. Foto: (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







