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Brasil avanza en reducir la edad penal a 16 años

La propuesta fue aprobada en comisión por 44 votos contra 18, pero aún deberá superar varias instancias del parlamento, de mayoría conservadora.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Senador brasileño Flavio Bolsonaro y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia. (Foto de Evaristo Sa / AFP)
El senador brasileño Flavio Bolsonaro y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tienen posturas distintas con este tema. (EVARISTO SA/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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