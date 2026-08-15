El Mundo

Bombardeos israelíes dejan 11 muertos en el sur de Líbano, entre ellos tres niños

Entre las víctimas hay tres niños y dos mujeres. Otros 17 habitantes resultaron heridos en uno de los ataques

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Por AFP
Socorristas y residentes acuden al sitio de un bombardeo israelí en la localidad de Deir al-Zahrani, en el sur de Líbano, este 15 de agosto.
Socorristas y residentes acuden al sitio de un bombardeo israelí en la localidad de Deir al-Zahrani, en el sur de Líbano, este 15 de agosto. (ABBAS FAKIH/AFP)







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