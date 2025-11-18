El Mundo

Bombardeo israelí en campamento de refugiados en Líbano deja al menos 13 muertos, según autoridades

El Ministerio de Salud de Líbano confirmó 13 muertos tras un bombardeo israelí en el campamento de Ain al Helweh, cerca de Sidón.

Por AFP
Soldados libaneses y residentes locales se encuentran en el lugar de un ataque aéreo israelí en la aldea de Toura, en el sur del Líbano, el 6 de noviembre de 2025. Hezbolá arremetió el 6 de noviembre contra la posibilidad de cualquier negociación política entre el Líbano e Israel e insistió en que tiene derecho a defenderse.
El ejército israelí afirmó que atacó un campo de entrenamiento de Hamás en el campamento, pero el movimiento islamista palestino, que gobierna la Franja de Gaza, rechazó estas alegaciones. (MAHMOUD ZAYYAT/AFP)







Bombardeo israelíLíbanomuertos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

