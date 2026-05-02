El Mundo

Bombardeo cerca de capital de Sudán deja cinco muertos

Ejército sudanés y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido se enfrentan en una guerra civil desde abril del 2023

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Por AFP
Construction workers remove debris as efforts to restore the city�s infrastructure resume after nearly three years of devastation caused by war, in the capital Khartoum on January 17, 2026. Sudan's Prime Minister announced on January 11, 2026, the government's return to Khartoum, after nearly three years of operating from its wartime capital of Port Sudan. In the early days of the regular military's war with the paramilitary Rapid Support Forces in April 2023, the army-aligned government fled the capital, which was quickly overrun by rival troops. It has pursued a gradual return to Khartoum since the army recaptured the city last March. (Photo by Ebrahim HAMID / AFP)
Sudán vive una guerra civil desde el 2023. (Imagen de archivo de otro bombardeo en enero pasado). (EBRAHIM HAMID/AFP)







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