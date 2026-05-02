Bombardeo cerca de capital de Sudán deja cinco muertos

Sudán vive una guerra civil desde el 2023. (Imagen de archivo de otro bombardeo en enero pasado).

Jartum, Sudán. La región de Jartum, en Sudán, fue bombardeada con drones, este sábado, por segunda vez en pocos días, indicó la oenegé Emergency Lawyers, que dio cuenta de cinco muertos.

Los bombardeos tanto del ejército sudanés como del grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), los dos bandos enfrentados en una guerra civil desde abril del 2023, han aumentando en los últimos meses.

Un dron de las FAR apuntó este sábado temprano contra un vehículo civil en el sur de Omdumran, una ciudad aledaña a Jartum, y mató a todos sus ocupantes, según Emergency Lawyers, que documenta el conflicto.

El martes, un bombardeo con dron apuntó por primera vez en meses la región de Jartum, reconquistada hace un año por el ejército, y alcanzó un hospital y una gasolinera a 40 km al sur de la capital, dijeron a la AFP una fuente de los servicios de seguridad y testigos.

Sin embargo, en Jartum reinaba desde hacía meses una relativa calma. A la ciudad regresaron 1,8 millones de desplazados y el aeropuerto reabrió para los vuelos domésticos. Aún así, gran parte de la ciudad continúa sin electricidad y careciendo de servicios básicos.

La guerra, que provocó la peor catástrofe humanitaria a nivel mundial según la ONU, ha dejado decenas de miles de muertos, más de 200.000, según algunas estimaciones.